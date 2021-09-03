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События Сегодня, 12:2070
О полном захвате провинции Панджшер и бегстве разбитого врага заявил "Талибан"

Ситуация в Афганистане, после захвата отрядами талибов столицы страны Кабула, продолжает оставаться напряженной. Силы "Талибана" двинулись на северо-восток, в провинцию Панджшер, которая удерживалась их злейшими противниками.

И вот утром в понедельник, 6 сентября, после нескольких дней ожесточенных боев, представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил в сети, что провинция Панджшер полностью перешла под контроль "Талибана".

Об этом передает агентство РИА "Новости" и приводит цитату из сообщения представителя "Талибана".

"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачена. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. - Ред.)", - заявил Забиулла Муджахид.
Он также добавил, что многие повстанцы потерпели поражение в боях, а другие бежали. Талибы уже традиционно заверили жителей Панджшера, что никоим образом не собираются их притеснять либо подвергать дискриминации.

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Теги: news, новости, Украина, Талибан, 7dniv, 7dnivinfo  
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О полном захвате провинции Панджшер и бегстве разбитого врага заявил "Талибан"
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