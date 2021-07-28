Науковець Галина Різак отримала церковну нагороду

Вже не в перший раз відзнаку отримує Галина Вікторівна Різак - науковець, доцент кафедри органічної хімії Ужгородського національного університету. Серед нагород у Галини Вікторівни значиться: «Відмінник освіти України», «Кращий науково педагогічний працівник Закарпатської області за роки незалежності України», почесні грамоти Ректора УжНУ та міського голови Ужгорода, авторство і співавторство понад 20 наукових праць, співавторство 2 патентів на винахід та на корисну модель.

Цього разу церковна нагорода була отримана за сприяння Василя Ковбаско (директора державно професійно-технічного закладу «Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича») та підтримку заступника голови Закарпатської облради-Василя Іванча. Вручив відзнаку секретар Мукачівської православної єпархії Віктор Місо.