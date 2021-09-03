Намеренным взрыв ракеты Alpha назвали в Firefly

В компании Firefly Aerospace украинского бизнесмена Макса Полякова назвали взрыв ракеты Alpha намеренным, поскольку над ней потеряли управление.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"В компании сообщили, что "Альфа" успешно оторвалась от стартовой площадки и первые 15 секунд полета все приборы работали в нормальном режиме. Затем прекратил работать второй двигатель. Из-за отсутствия тяги скорость набора высоты была ниже требуемой", - говорится в сообщении.

Также в Firefly Aerospace уточнили, что после потери контроля ракету взорвали при помощи взрывной системы прекращения полета.

"Сама по себе ракета не взорвалась", - добавили в компании.