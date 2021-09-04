Десятки тысяч хасидов отмечают Новый год в Умани

В Умани сегодня начинается масштабное празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана. С восходом первой вечерней звезды у хасидов начнется традиционная молитва.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Как сообщили полицейские, здесь собралось уже около 20 тысяч хасидов. И это еще не все: хасиды продолжат прибывать до вечера.

"Ожидали, что приедет 50 тысяч хасидов. Но по факту их здесь около 20 тысяч. К вечеру их будет около 25 тысяч", - сообщил "Стране" полицейский.

Въезды на улицу Пушкина, где расположена могила духовного лидера хасидов Рабби Нахмана, перекрыты блок-постами.

На авто туда могут проехать только хасиды и местные жители. При этом у местных проверяют документы, а все машины обыскивают.

В центре улицы Пушкина гуляют тысячи хасидов. Отовсюду громко звучит музыка и идет активная торговля. Продают алкоголь, сигареты, украшения, обувь и одежду, включая еврейские кипы. Цены в местных прилавках - в долларах.

Улица Пушкина уже заполнена мусором. При этом, по словам полицейских, сегодня его уже вывозили тремя грузовиками. Несмотря на это, возле могилы Рабби Нахмана очень грязно. Контейнеры уже переполнены, и хасиды бросают мусор где придется, часто прямо под ноги прохожим.

Так, стеклянные бутылки из-под пива, остатки еды и напитков, куски бумаги валяются на каждом шагу. На асфальте образовались лужи с характерным запахом.

Мусор валяется даже на детской площадке и под лестничными пролетами. Коммунальщики не справляются с таким объемом отходов и не успевают вовремя их вывозить.

При этом прямо напротив свалок расположены точки кормежки для хасидов. Хлеб раздают голыми руками. На улице Пушкина смешались запахи еды, отходов и сигарет.

Коронавирусные ограничения соблюдают лишь немногие. Большинство хасидов - без маски.