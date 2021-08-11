Накануне выборов в Грузии Саакашвили объявил о возвращении на родину

Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили намерен приехать на родину, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые назначены на 2 октября.

Об этом стало известно из его видеообращения, опубликованном в соцсети.

"Я хочу сказать, что лично я приеду на эти выборы в Грузию, а также хочу призвать всех наших соотечественников, проживающих за рубежом: "У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела и кто как может - сушей, воздухом - поедем все в Грузию", - сказал Саакашвили.