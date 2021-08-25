Каким останется в нашей памяти актер Жан-Поль Бельмондо. Прощай, профессионал

Сегодня, 6 сентября, во Франции в возрасте 88 лет умер известный актер Жан-Поль Бельмондо, передает AFP.

О смерти легендарного актера сообщил его адвокат. Причина смерти пока не указывается. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и с тех пор его здоровье существенно пошатнулось.

Известно, что за свою 60-летнюю карьеру в кино Жан-Поль Бельмондо снялся в более чем 80 фильмах. Также он посещал Харьков, которым, по его словам, остался впечатлен.

"Страна" напоминает биографию актера-эпохи.

Биография Жан-Поля Бельмондо

Жан-Поль родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо.

Изначально Бельмондо мечтал стал спортсменом. В юности занимался велосипедным спортом, футболом и боксом.

Служил в армии. Там он заболел легкой формой туберкулеза. Во время лечения в деревне на свежем воздухе к нему пришла мысль попробовать себя в роли актера.

В 20 лет Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Ему предложили работу модели. Попутно он начал сниматься в кино и выступать на сцене театра.

Дебют в кино состоялся в 1956 году. После роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" Бельмондо признали чуть ли не иконой кино "новой волны".

Другие известные фильмы с участием молодого Бельмондо:

"Безумный Пьеро" (1965 год),

"Горит ли Париж?" (1966 год),

"Вор" (1967 год),

"Сирена "Миссисипи" (1969 год),

"Борсалино" (1979 год),

"Великолепный" (1973 год).

Мировое признание Бельмондо получил после роли в фильме "Профессионал", который вышел на экраны в 1981 году. Зрителям особенно запомнилась финальная сцена, когда героя Жан-Поля расстреливают под звуки композиции Эннио Марриконе.

После "Профессионала" в 1982 году вышел нашумевший фильм "Ас из асов", в 1988-м - "Баловень судьбы".

После перенесенного инсульта он не снимался в кино 7 лет - с 2001 по 2008-й, но затем ненадолго вернулся на съемочную площадку.

В 2009 году уже пожилой актер снялся в картине "Человек и его собака".

В 2011 году Бельмондо посещал Украину - а конкретно Харьков. В рамках творческого вечера он отвечал на вопросы своих поклонников.

Потом было еще два фильма: "Однорукие бандиты" (2013 год) и "Бельмондо глазами Бельмондо" (2015 год).

В 2015 году Бельмондо заявил об окончании кинокарьеры. В 2016 году удостоен премии "Золотой лев" за вклад в развитие мирового кинематографа.

Личная жизнь

Официально Жан-Поль Бельмондо был женат дважды. У него остались четверо детей, шестеро внуков.

Бельмондо в свое время встречался с известными киноактрисами Урсулой Андресс и Лаурой Антонелли. До 2012 года состоял в отношениях с бельгийской моделью Playboy Барбарой Гандольфи, которая была на 40 лет его моложе.

Их личную жизнь постоянно сотрясали скандалы, и по итогу пара разошлась.

Актер умер умер у себя дома в Париже. В последнее время, по словам адвоката, он чувствовал себя "очень уставшим".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью звезды кинематографа.

"Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя", - написал Макрон в Twitter.