Сроки запуска газопровода "Северный поток - 2" назвали в Nord Stream 2 AG

Газопровод "Северный поток - 2" планируется ввести в эксплуатацию до завершения 2021 года.

Об этом говорится на сайте компании Nord Stream 2 AG.

В компании сообщили, что 6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" провели сварку последней трубы второй нитки газопровода. Следующим шагом станет стыковка секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлёста.

А затем будут проведены "пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года".

В компании заверили, что "Северный поток ‑ 2" будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях.