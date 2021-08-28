Суд в Одесской области отказался наказывать не захотевшего вакцинироваться военного

В Одесской области суд не стал наказывать военнослужащего, который отказался выполнять приказ командира об обязательной вакцинации от коронавируса, и постановил закрыть производство против него за отсутствием состава административного правонарушения в его действиях.

Об этом свидетельствует постановление Беляевского райсуда в Одесской области, обнародованное в Едином реестре судебных решений.

Командир воинской части А1892 обратился в суд. Он заявил, что один из матросов, который работает механиком радиотехнической ремонтной мастерской в части, отказался выполнять приказ от 19 июля 2021 года об организации вакцинации всего личного состава.

В ходе заседания представитель части утверждал, что вакцинация, согласно приказу, должна была быть полностью завершена до 22 июля 2021 года, и механик об этом знал, но от выполнения уклонился.

Сам ответчик пояснил, что не захотел делать прививку, потому что не доверяет предложенной вакцине, кроме того, вакцинацию без предварительного полного обследования он считает недопустимой.

Суд изучил материалы дела и постановил, что дело против военнослужащего о совершении им административного правонарушения должно быть закрыто - за отсутствием состава такого правонарушения в его действиях. Решение мотивировано в том числе приказом Минздрава, в соответствии с которым вакцинация в Украине является добровольной для всех.