 

Что умеют новые машины Нацполиции, которые отслеживают скоростной режим

События Сегодня, 20:2759
Что умеют новые машины Нацполиции, которые отслеживают скоростной режим

Сегодня МВД реанимировало тему "фантомов" - полицейских машин, которые маскируются под обычные и ловят нарушителей скорости. 

Обещают, что первые такие патрули выедут на трассы уже в этом году. Разобрались, чего от них ждать украинцам. 

Что такое "Фантом"?

Это полицейский автомобиль без опознавательных знаков - синего номера, надписи "Полиция" и характерной расцветки. Выглядит он как обычное авто, однако внутри - аппаратура, которая фиксирует нарушения скоростного режима на дорогах.

Первые четыре таких машины закупило в декабре 2020 года Госагентство инфраструктурных проектов при министерстве инфраструктуры. Обошлись они казне почти по миллиону гривен каждая. 

Покупку громко рекламировали - вышло видео четырех моделей Skoda Kodiaq, которые выезжают из автосалона. В них установлены камеры слежения.

Пользователей удивило, во-первых, что "фантомы" решили всем показать.

Во-вторых, что для этой роли взяли очень недешевые модели авто: машины аналогичного класса у других производителей - Hyundai, Kia, Renault, Nissan стоят гораздо дешевле. Не говоря уже о том, что можно было вообще купить автомобили классом попроще и сэкономить еще больше.  

Конечно, можно было предположить, что "фантомы" также будут останавливать машины в момент превышения скорости. Но для этого у них нет привычных для водителей мигалок и сирен. Да и объем двигателя небольшой для обгона - два литра (стандарт для кроссоверов). 

Несмотря на анонсы новинок, четыре первых "фантома" на дороги пока так и не вышли. По крайней мере, по состоянию на июль МВД опровергало, что "Шкоды" начали патрулирование. В общем, было непонятно, зачем вообще их закупали. 

Также в нынешнем, 2021 году, власти планировали купить еще 150 подобных автомобилей - уже других марок. Но и этого не произошло. А буквально сегодня планы по укомлектованию "фантомного" автопарка  сильно сократились. 

Восемь месяцев простоя

В понедельник, 6 сентября, глава МВД Денис Монастырский рассказал о дальнейших планах относительно "фантомов". Они оказались более скромными, чем у предшественников. 

Новые машины закупят лишь в следующем году - и будет их не 150, а 23. А уже существующие четыре выйдут на патрулирование до конца этого года. То есть почти год купленные "Шкоды" будут стоять без дела. Причину простоя Монастырский объяснил так: "сейчас они оборудуются". 

Почему их купили в декабре, а оборудуют лишь сейчас - министр не уточнил, и, видимо, это вопрос к его предшественникам. Но рассказал, чем они будут заниматься. 

"Они могут фиксировать до 50 целей, которые движутся в любом направлении. Как правило, они не будут останавливать автомобили, которые нарушают скоростной режим. Они будут это делать, если нарушение значительное и угрожает безопасности участников дорожного движения", - заявил министр на презентации. 

Как именно они смогут останавливать водителей без сирен и мигалок - по-прежнему загадка, ответа на которую Монастырский не дал. Но, видимо, будет можно просто руками выставить сирену на крышу и остановить кого угодно. 

Также непонятно, будут ли приходить автоматические штрафы машинам, которые попадут в поле зрения "фантомов". Монастырский на этот счет сказал только следующее: "Фактически мы с вами получаем в первую очередь передвижные комплексы фиксации скорости".

То есть можно предположить, что до конца года на дороги Украины выйдут четыре "кочующие" видеокамеры, которые будут ловить любителей слишком быстрой езды по тому же принципу, что и стационарные камеры. 

Помогут ли "фантомы" снизить аварийность?

Очевидно, что четыре машины на всю Украину - это мизер, и никаких задач они не решат.

23 машины в следующем году - это уже что-то, при том, что стационарных камер у нас по всей стране сейчас 118.

Но вопрос тут в другом - рациональности такого подхода. 

Камеры "Каскад", которые устанавливаются на столбах, стоят по 950 тысяч каждая. А в случае "фантомов" в такую сумму обойдутся только сами автомобили. Плюс еще установка туда камеры. Если она будет работать в единой базе с "Каскадом", то вряд ли будет стоить сильно дешевле. 

То есть понятно, почему после закупки "Шкод" в декабре, дальше дело не пошло, и машины на патрулирование до сих пор не вышли - на сами камеры денег не хватило. При этом автомобили уже скоро как год будут на балансе МВД, а значит их надо обслуживать за бюджетные деньги. 

Но возникает закономерный вопрос - не разумнее было бы увеличить количество камер на основных трассах, прежде чем тратить деньги на более дорогие "фантомы"?

По данным того же Монастырского, в Украине две тысячи аварийно-опасных участков, а видеокамер едва ли больше ста. Не исключено, что лучше первостепенно обеспечить их стационарными камерами, которые дешевле "фантомов" (которые к тому же надо заправлять бензином).

Выгода может быть в том, что автокамера может перемещаться между разными участками и в теории охватывать больше локаций и машин. Но МВД пока никаких расчетов по этому поводу не приводило. Поэтому на сегодня история с "фантомами" выглядит как сомнительные траты казенных средств. 

 

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Теги: news, новости, Украина, нацполиция, новые, машины, 7dniv, 7dnivinfo  
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