Своим членам пластиковые партбилеты решила выдавать "Слуга народа"

На политсовете "Слуг народа", который проходит в понедельник, 6 сентября, в Киеве, утвердили внедрение партийных билетов.

"Пластиковая карточка, там будет фото депутата. Они же у всех партий есть, депутатов нужно как-то идентифицировать. Ничего такого в этом нет", - сообщил источник "Страны".

По его словам, кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах для округа №184 в Херсонской области на самом деле пока не нашли.

"Могут сколько угодно говорить о жарких дискуссиях, называя какие-то фамилии, но на самом деле, пока никого не нашли. Но понятно, что это будет человек мэра Колыхаева", - объяснил источник.

Как сообщалось, по информации источников "Страны", внеочередной съезд партии "Слуга народа" направлен больше на решение организационных моментов. Скорее всего президент на него не приедет.