Медики объяснили, чем опасны высокие каблуки

Эффектные высокие каблуки при частом ношении могут обернуться вредом для здоровья. Причем они могут стать не только причиной травм или боли в мышцах, но и привести к дегенеративным изменениям в суставах.

Об этом предупреждают медики Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

Негативное влияние высоких каблуков:

Увеличивается риск травмирования. Это происходит из-за изменения механики походки, сокращение мышц задней части ноги и расслабления передней, разбалансировка стопы.

Риск возникновения мозолей, наростов, боли в мышцах.

Из-за большого давления на коленные суставы, риск появления остеоартроза и дегенеративных изменений в суставах.

Высокие каблуки могут привести к боли в спине. Это связано со смещением центра тяжести, ведь при ношении таких каблуков для сохранения равновесия хочется или наклонить туловище вперед, или отставить таз назад, или согнуть колени. Но даже те, кто умеют ходить на каблуках, могут чувствовать боль в пояснице.

Также медики дают советы, как уменьшить риски от ношения высоких каблуков: