Канада открывает границы для полностью вакцинированных иностранцев

Начиная с сегодняшнего утра, 7 сентября, (07:00 по Киеву - Ред.) официальная Оттава полностью открыла госграницы для вакцинированных иностранцев, в том числе и для граждан Украины.

Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на МИД Канады.

В страну Кленового листа смогут въезжать граждане других государств, которые прошли полный курс вакцинации только препаратами компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прилета в Канаду, а также зарегистрироваться в специальном приложении для путешественников. Таможенники оставляют за собой право направить любого пассажира на прохождение экспресс-теста на коронавирус. Полностью вакцинированным иностранцам не нужно будет проходить 14-дневный карантин, как это приходится делать сейчас невакцинированным канадцам при возвращении на родину.

В МИД уточнили, что дети до 12 лет могут быть без прививок, но обязательно в сопровождении полностью вакцинированных родителей или опекунов. Им также не придется проходить две недели карантина, но таким детям будет запрещено первые 14 дней пребывания в Канаде посещать учебные заведения и места массового скопления людей.