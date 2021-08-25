Чиновника Минобороны в Одессе подозревают в неуплате 3 млн грн налогов

В Одессе чиновник Минобороны не выплатил три миллиона гривен налогов. Ему сообщили о подозрении, кроме того, чиновника могут отстранить от должности.

Об этом пишет пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах.

Речь идет об экс-руководителе ликвидационной комиссии ГП Минобороны "Одесский завод строительных материалов". Как считает следствие, чиновник не выплатил 3 млн гривен НДС.

В частности, мужчина подал декларацию за ноябрь 2019 года, в которой не содержалась информация о договоре поставки и других хозяйственных операциях, по которым предприятие получило и потратило 20 млн грн. Следователи считают, что чиновник сделал это специально. В итоге госбюджет недополучил 3 млн грн.

Сейчас чиновнику сообщили о подозрении по части 1 статьи 212 УК Украины. В скором времени суд будет избирать ему меру пресечения.