Решение о предоставлении Украине очередного транша в ближайшие дни может одобрить МВФ

Уже в ближайшую неделю Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении Украине нового транша.

Об этом заявил руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Суспильне".

По его словам, с кредитной программой МВФ тесно связана макрофинансовая помощь ЕС. По мнению Маасикаса, сейчас комиссия в Брюсселе ожидает от МВФ подтверждения. При этом, по его словам, "хорошие новости из Брюсселя" ожидаются в ближайшие дни.

Как говорит Матти Маасикаса, Украина в части выполнения требований МВФ неплохо продвинулась в реализации судебной реформы и решению вопроса с Высшей квалификационной комиссии судей.