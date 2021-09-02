 

Решение о предоставлении Украине очередного транша в ближайшие дни может одобрить МВФ

События Сегодня, 10:2153
Решение о предоставлении Украине очередного транша в ближайшие дни может одобрить МВФ

Уже в ближайшую неделю Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении Украине нового транша. 

Об этом заявил руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Суспильне". 

По его словам, с кредитной программой МВФ тесно связана макрофинансовая помощь ЕС. По мнению Маасикаса, сейчас комиссия в Брюсселе ожидает от МВФ подтверждения. При этом, по его словам, "хорошие новости из Брюсселя" ожидаются в ближайшие дни. 

Как говорит Матти Маасикаса, Украина в части выполнения требований МВФ неплохо продвинулась в реализации судебной реформы и решению вопроса с Высшей квалификационной комиссии судей.

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Решение о предоставлении Украине очередного транша в ближайшие дни может одобрить МВФ
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