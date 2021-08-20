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События Сегодня, 12:3074
Появились фото девушки с зелеными волосами, которая расстреляла из арбалета учителей в Полтаве

В сети опубликовали фото 19-летней девушки, которая в Полтаве в школе №11 ранила из арбалета двоих учителей. Кроме того в полиции открыли уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

Фото девушки с зелеными волосами 2002 года рождения опубликовали в Telegram-канале "Труха. Полтава".

По данным паблика, зовут девушку Таисия. Она ушла шла из школы после 9-го класса. Кроме того, как рассказывают в паблике, во время учебы в образовательном учреждении она была тихой девочкой. При этом в школе она страдала от буллинга.

Между тем, правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Напомним, происшествие произошло накануне. Девушка зашла на территорию учебного заведения и выстрелила из арбалета в двоих педагогов. Злоумышленнику задержали в тот же день. Обстоятельства и мотивы ее поступка выясняются.

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