Скандальную аварию впервые прокомментировал нардеп Трухин

Во вторник, 7 сентября, народный депутат от "Слуги народа", чей автомобиль спровоцировал ДТП в Киеве 23 августа, впервые лично прокомментировал скандальную аварию.

Нардеп рассказал, что после ДТП его семья столкнулась с давлением и сам он находится в шоковом состоянии.

"К сожалению ДТП случаются, ничего хорошего в этом нет. В ДТП я тоже пострадал как и другие его участники. Обратился за медпомощью, проходил дома лечение...сегодня первый рабочий день, вышел на работу", - заявил нардеп журналистам.

При этом на главный вопрос - находился ли Трухин за рулем автомобиля в момент аварии он так и не ответил, сославший на подписанный документ о неразглашении. Он не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.

"Все данные касательно обстоятельств ДТП, количества людей, автомобилей, фамилий, имен, кто был пассажиром или водителем я комментировать не имею права. Я подписал расписку о неразглашении этих данных",– сказал Трухин.

На видео можно заметить, что нардеп во время ответов на вопросы заметно нервничает. Когда его спросили, с чем это связано, нардеп рассказало, что после аварии его семья столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны СМИ, а сам он все еще пребывает в шоковом состоянии.

"Когда будут опубликованы все материалы следствия я выйду на открытый брифинг. Я хотел это сделать ранее, но мне запретили это говорить. Все, кто были на месте ДТП, имели возможность снимать видео. Полиция приехала буквально через 5-7 минут после происшествия",– заявил Трухин.