Сотрудница мэрии в Ромнах подсыпала коллегам землю с кладбища

В Сумской области, в городе Ромны, сотрудницу горсовета Наталью Москаленко поймали за необычным занятием.

В сети появилось видео, как она ходит по зданию мэрии и подсыпает землю под кабинетами своих сотрудников.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

На кадрах с камер наблюдения видео, что женщина идет по коридору второго этажа, останавливается перед дверью в горсовете и рассыпает что-то похожее на землю.

Необычные деяния женщина провела перед кабинетом управляющей делами исполкома.

После этого женщину вызвали на ковер, чтобы она объяснила свои действия. Через некоторое время она написала заявление на увольнение по собственному желанию. При этом сказала, уходит с работы, так как ей нужно присматривать за мамой.

В свою очередь, жители города говорят, что женщина оставляла под кабинетами землю с кладбища. Сотрудники горсовета отказались от комментариев.

Между тем, мэр города рассказал, что земля появлялась под кабинетами на протяжение трех месяцев. Кроме того, в горсовет пригласили священника.