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События Сегодня, 17:4159
Педофил в России изнасиловал и убил сразу двух 10-летних школьниц

В России поиски двоих не вернувшихся 6 сентября из школы 10-летних подруг Ульяны Дектярь и Насти Феслер закончились обнаружением их тел со следами насилия в заброшенном доме. Трагедия произошла в городе Киселевск Кемеровской области.

По подозрению задержан 41-летний житель города Мыски, который ранее отсидел 10 лет за педофилию. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что накануне вечером девочки не вернулись домой и ближе к ночи их родители обратились в полицию. На поиски школьниц бросили все силы местной полиции, помогали также и волонтеры.  Как выяснилось, девочки около 14:00 вышли из школы, а позже они попали на камеры наблюдения в магазине - на видео они были запечатлены с неизвестным мужчиной, который покупал им сладости. 

Задержанный по подозрению Виктор Пестерников уже дал признательные показания. Правоохранители восстанавливают всю картину случившегося.

По данным следствия, в апреле 2009 года Пестерников был приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение насильственного преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года мужчина освободился из тюрьмы и был поставлен под административный надзор до апреля 2027 года и должен был соблюдать определенные ограничения.

"При этом мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. По факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ)", - заявили в Следкоме.

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