 

С 1 октября "ДНР" и "ЛНР" упразднят таможню на границе друг с другом

События Сегодня, 22:2222
С 1 октября "ДНР" и "ЛНР" упразднят таможню на границе друг с другом

С 1 октября будет упразднена таможня между "Донецкой народной республикой" и "Луганской народной республикой".

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", об этом практически одновременно сообщили в "народном совете ДНР" и "таможенном комитете ЛНР"

"С 1 октября 2021 года таможенных постов между ЛНР и ДНР не будет. Будет функционировать единый внутренний рынок товаров", – заявил "председатель государственного таможенного комитета ЛНР" Юрий Афанасьевский.

По словам "главы Гостаможни ЛНР", отмена таможни предполагает свободное перемещение товаров между "республиками", использование единых таможенных тарифов и других мер регулирования внешней торговли товарами с третьими странами. Также не будет таможенного досмотра людей.

Афанасьевский добавил, что выданные или удостоверенные государственными органами "ЛНР" и "ДНР" документы одинаково будут признавать и применять в обеих республиках.

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