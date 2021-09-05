Талибан объявил состав нового правительства Афганистана, в которое вошли только пуштуны

Талибы объявили полный состав членов сформированного ими нового афганского кабинета министров, чей состав боевики обещали обнародовать до 12 сентября.

В правительство попали только представители двух основных пуштунских племен: дуррани и гильзаи.

Об этом сообщил спикер движения "Талибан" Вардака Альханафи.

Возглавил кабинет министров Мухаммад Хасан Ахунд. Его первым заместителем стал мулла Барадар Ахунд, вторым - мавлави (почетное религиозное звание в исламе) Абдул Салам Ханафи.

Другие министры:

исполняющий обязанности министра обороны - мулла Мухаммад Якуб;

и.о. министра иностранных дел - Амир Хан Моттаки;

министр внутренних дел - мулла Сираджуддин Хаккани;

министр финансов - мулла Хидаятулла Бадри;

министр информации и культуры - мулла Хайрулла Хайрхва;

министр экономики - Кари Дин Мохаммад Ханиф;

министр юстиции - мавлави Абдул Хаким Шариа;

министр границ и по делам племен - Нурулла Нури;

министр сельского развития - Юнис Ахундзаде;

министр общественных работ - мулла Абдул Манан Омари;

министр горнодобывающей промышленности - мулла Мухаммад Иса Ахунд.

Шер Мохаммад Аббас Станикзай назначен заместителем министра иностранных дел, мавлави Нур Джалал - заместителем министра внутренних дел, мулла Тадж Мир Джавад - первым заместителем начальника разведки.

Разведывательное управление талибов возглавил мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Хак.

Как видно по списку, правительство заполнено муллами, которые при этом принадлежат двум основным пуштунским племенам дуррани или гильзаи. Ни одного представителя таджиков, хазарейцев и узбеков в кабинете нет.