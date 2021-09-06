CNN показал сюжет о "вагнеровцах". Украина получала деньги и помощь от ЦРУ США

В громкой и во многом мутной истории с задержанием в Минске наемников из российской ЧВК "Вагнер" появился новый поворот. Американский телеканал CNN выпустил обещанный ранее сюжет о "вагнеровцах".

Телеграм-канал "Политика "Страны" выделил из сюжета три главных пункта. Итак:

1. Операция проходила с ведома США. Украина получила "американские деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ".

Так рассказали CNN источники в Киеве, которые имели касательство к операции. А вот в США эту информацию опровергают и говорят, что знали о происходящем, но не участвовали. И разговоры о направляющей роли американцев могут быть попыткой прикрыть украинский провал.

2. По данным украинских источников, реальный план состоял в том, чтобы доставить мужчин в Украину для ареста.

3. Ничего не говорится о том, почему операция провалилась - агентство только фиксирует, что в Украину из Минска "вагнеровцы" так и не отправились. После чего подозрительных мужчин с военной выправкой задержал белорусский КГБ.

CNN считает, что Лукашенко ошибочно принял их за диверсантов, которые приехали его свергать накануне выборов. Но позже разобрался и вернул их в Россию. То есть ничего не говорится о том, что информацию о россиянах Бацьке слили из Киева.