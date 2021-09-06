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Какой карантин введут в Украине с 13 сентября

Велика вероятность, что с понедельника, 13 сентября, Украина перейдет в желтую зону карантина. Это будет чревато возобновлением ограничений для граждан и бизнеса.

Предпосылкой послужил рост случаев коронавируса. За минувшие сутки, 6 сентября, больничный получили 2 197 человек. 

В сравнении с пиками ковида, когда ежедневно заражались пятнадцать, а то и двадцать тысяч ежесуточно, цифра может показаться небольшой. Однако настораживает динамика. И законодательство даже на этом этапе предусматривает локдаун, пусть пока и в лайт-версии. 

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и что будет представлять собой карантин с 13 сентября - в материале "Страны"

Коронавирус в Украине - что происходит сейчас и какие прогнозы

На двух графиках, приведенных ниже, видно: в Украине начался рост заболеваемости коронавирусом и смертности от него.

Страна возвращается на показатели начала июня, после которого все лето было относительно спокойным.

Сказать, что ситуация типичная для всего мира, нельзя. Для примера возьмем три соседние страны - и везде дела обстоят по-разному. 

В Турции очередная волна началась в конце июня и не утихает до сих пор. В России лето было тяжелым, день за днем устанавливались антирекорды, но сейчас новые случаи пошли на спад. В Польше, как и в Украине, летом был штиль, а с сентября заболеваемость тоже начала увеличиваться. 

За исключением выходных, сейчас в Украине фиксируется по 2-2,5 тысячи заболевших ежедневно. В сравнении с последней неделей августа прирост в Киеве более 20%. В Одесской, Львовской, Днепропетровской областях - более 100%. 

Особенно удручающие цифры по госпитализации. По итогам 6 сентября заболели 2 197 украинцев, а госпитализированы - 485 человек. То есть каждый пятый попадает в больницу, а значит, болеет тяжело.

Если в начале августа было занято 3800 коек, то сейчас - уже почти 7 тысяч.

Если летом число выздоровевших могло превышать количество заболевших, то сейчас этот показатель ниже в полтора раза.

Таким образом, дела плохи со всех сторон.

Уровень заболеваемости сегодня соответствует тому, чтобы перевести Украину в желтую зону карантина. 

Каким будет карантин в Украине с 13 сентября 2021

То, что желтый уровень карантина будет введен в Украине, является почти формальностью. Минздрав уже подал соответствующее представление правительству. 

По данным главы МОЗ Виктора Ляшко, карантин может быть усилен уже со следующей недели - понедельника, 13 сентября. 

Формат введения карантина будет выглядеть так. Сначала вся страна перейдет в желтую зону карантина. Далее регионы будут точечно адаптированы под оранжевую или красную зоны.

Ближе других к суровому локдауну сейчас Луганская, Львовская, Ровенская, Полтавская области - из-за массовости госпитализаций. 

Больше всего заражений сейчас наблюдается в Киеве, Луганской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях. 

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что при нынешней динамике полный локдаун во всей Украине может наступить уже в ноябре. 

Пока же напомним, что представляет собой желтая зона карантина. В ней, скорее всего, предстоит жить с 13 сентября. 

В желтой зоне запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 квадратных метра;
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 квадратных метров; 
  • ограничения по времени работы заведений отсутствуют;
  • ограничений работы общественного транспорта нет.

Отдельно остро стоит вопрос у родителей: продолжат ли работать школы и в каком режиме?

По словам главы МОЗ Ляшко, школы смогут обучать в нынешнем формате при условии, что 80% персонала вакцинированы. Будут учитываться не только полностью привитые работники, но и те, кто получил первую дозу.

Забегая вперед добавим: это условие - 80% вакцинированных учителей - условие работы школы в очном режиме также для оранжевой и красной зоны. Если требование не будет соблюдено, не исключены изменения в работе - частичный или полный перевод на дистанцию. 

Нынешний карантин будет серьезно отличаться от локдауна осени 2020 года одним фактором - наличием вакцинированных граждан. 

Поэтому ряд ограничений желтой зоны можно будет не выполнять. Это прописано в постановлении Кабмина о карантине. 

Украинцы с прививками в желтой зоне смогут посещать без ограничений:

  • массовые и социальные мероприятия,
  • культурные и развлекательные мероприятия, в том числе концерты,
  • религиозные службы и другие таинства,
  • спортивные события, в том числе футбольные матчи, 
  • образовательные, научные, рекламные и другие тематические собрания,
  • заведения общепита,
  • ночные клубы и дискотеки. 

Таким образом, Украина вплотную подошла к раскладу, который на протяжении лета пережили во многих странах мира. А именно - когда наличие прививки является ключевым условием для полноценной социальной жизни гражданина.

Будет ли жесткий локдаун?

В то же время власти уже намекают, что локдауна уровня оранжевой или даже красной зоны (при которой закроются рестораны и торговые центры, а школы точно перейдут на дистанционку) Украине не избежать. 

В Минздраве, например, его прогнозирует на ноябрь.

Хотя пока цифры далеки от "красных", но исключать нельзя ничего.

Тем более что в этом году локдаун может оказаться для властей выгодным политически и экономически. Во-первых, очень дорогой газ для бюджетных организаций и на это нет денег в местных бюджетов. Отправка детей по домам сэкономила бы потребление газа для отопления.

Во-вторых, на осень-зиму прогнозируют новые акции протеста. И введение локдауна могло бы дать властям формальный повод их запретить или как-то ограничить.

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Теги: news, новости, Украина, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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