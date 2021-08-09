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События Сегодня, 09:2279
17-летний победитель олимпиад по химии в Беларуси организовал нарколабораторию

В доме студента обнаружили 500 г наркотических средств и прекурсоров. Также правоохранители нашли марихуану для личного употребления.

Несовершеннолетний гражданин Беларуси организовал у себя дома лабораторию по производству наркотических средств. Об этом на своем канале в Telegram заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

По словам представителя ведомства, в квартире, где проживал 17-летний студент, были найдены больше 400 г веществ, оборот которых в Беларуси запрещен. Помимо этого, правоохранители нашли марихуану для личного использования и разного рода приспособления.

Примечательно, что молодой парень, о котором идет речь, со школьных лет увлекался химией. Ему неоднократно доводилось становиться лауреатом тематических олимпиад.

"Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", — говорится в сообщении представителя министерства внутренних дел республики.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.

Следует отметить, что если вина юноши будет доказана, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, нарколаборатория, 7dniv, 7dnivinfo  
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