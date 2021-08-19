Запретить выплачивать помощь невакцинированным пригрозил мэр Ивано-Франковска

Городской глава Руслан Марцинкив считает — если человек не использовал возможность привиться от коронавируса, то ему не стоит рассчитывать на материальную помощь в лечении.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал поручение указывать, были ли люди, которые обращаются к местным властям за материальной помощью на лечение от коронавирусной болезни, вакцинированы от COVID-19. От этого, по его словам, будет зависеть решение касательно утверждения выплат. Об этом он заявил во вторник, 7 сентября, в ходе совещания в городском совете, которое транслировалось на его странице в Facebook.

Во время совещания выступил директор департамента социальной политики Василий Семанюк. По его словам, с начала текущего года на лечение около 4 тысяч жителей города от коронавируса было выделено более 11 миллионов гривен. В ответ Марцинкив заявил, что это слишком большая сумма.

"Теперь если обращаются за материальной помощью, пожалуйста, указывайте были ли они вакцинированы (от коронавируса) или нет. Ну а как? Если человек был вакцинирован и заболел, тогда понятно. А если человек не воспользовался этим правом и обращается за материальной помощью? Вот когда не было вакцины, то мы понимаем. Поэтому указывайте это. От этого будет зависеть материальная помощь", — сказал мэр.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на новую инициативу мэра Ивано-Франковска — некоторые согласились с его позицией, другие упрекали его в незаконных распоряжениях.

"Что-то мэр слишком уверенно распоряжается деньгами налогоплательщиков, как своими собственными. Местный царек: хочу дам, хочу не дам…", — негодует комментатор.

"Молодец! Государство выделило деньги на вакцину и создало условия для людей. А те, кто верит во всякую ерунду, пусть платит деньгами", — согласилась с мэрам другая пользовательница сети.

"Вакцинацию, конечно, нужно пропагандировать, но в рамках закона", — отметил комментатор.

"Тогда пусть запретит невакцинированным платить налоги на вакцинированных", — говорится в комментарии другого пользователя.

"Вроде логично, человек не вакцинировался и заболел короной, это его проблема. Тем более, что возможность вакцинироваться была у всех", — считает комментатор.