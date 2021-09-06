"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1"

Гордон решил пойти по стопам Алексея Арестовича, предложившего переименовать Украину в "Русь-Украину".

Украина, чтобы потроллить Российскую Федерацию, могла бы сменить название на "Россия-1". Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, троллинг России — хорошая идея, однако он бы углубился в данном вопросе.

Как отметил Дмитрий Гордон, Украина могла бы сменить название на "Россия-1", чтобы страна-агрессор после переименования называлась бы "Россией-2".

"Я о том, что это хорошая идея — потроллить Россию. Я бы пошел дальше. Я бы назвал Украину "Россия-1", чтобы та Россия, которая та Россия (страна-агрессор — ред.), была "Россией-2". Вот это был бы троллинг высшего порядка. Россия-1… При чем, не телевизионный канал, а страна. Шутка…", — резюмировал Дмитрий Гордон в общении с журналистом и Алексеем Арестовичем в эфире телеканала.

Тренд с переименованием Украины в условиях российской агрессии начался с советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Фокус рассказывал, что спикер украинской делегации в ТКГ выступил за переименование Украины в "Русь-Украину", чтобы отобрать бренд "русские" у Российской Федерации. Алексей Арестович заверил, что переименование Украины является "ключом к размыканию" отношений со страной-агрессором.