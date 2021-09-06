Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться

Вчера "ДНР" и "ЛНР" договорились о снятии таможни между своими территориями. Таможенные посты работали там без малого четыре года, чем вызывали недоумение у местного населения.

Но с 1 октября кордоны отменяют, а власти "республик" заявили, что вообще скоро войдут в "единое экономическое пространство".

"Страна" разбиралась, что это значит.

Как вообще появилась таможня между "республиками"?

Появление таможни между "ДНР" и "ЛНР" - история отдельная. Ее ввели в декабре 2017 года односторонним решением донецких "властей". Исключения делались только для товаров, идущих транзитом в Россию.

Устно заявлялось, что из "ЛНР" в Донецк ввозилась "контрабанда".

Речь о подакцизных товарах - алкоголе, сигаретах, топливе. Их ввоз на территорию "ДНР" был запрещен. Соответственно, те же правила немедленно ввел и Луганск.

По сути, это была настоящая экономическая война. Объявление которой немало смутило местных жителей, которые воспринимали обе "республики" как единое целое, лишь формально существующее в двух ипостасях.

Но реальность была несколько иной. К 2018 году в Донецке и Луганске сложились уже свои элитные группы, которые контролировали торговлю в "республиках". Которые рано или поздно должны были начать борьбу за внутренний рынок.

После введения таможни глава "ЛНР" Леонид Пасечник несколько раз предлагал своему коллеге Александру Захарченко убрать эти кордоны. Уже через месяц после появления торговых препон Пасечник приехал в Донецк. И даже подписал с Захарченко протокол о создании "единого таможенного пространства". То есть кордоны договорились снять.

Но, скорее всего, сделали это для того, чтобы утихомирить разговоры о расколе между "республиками". Потому что по итогу таможню так и не убрали, и работать она будет еще почти четыре года. И за этот период несколько раз звучали обещания, что вот-вот всё отменят.

Однако официально сообщили о ее роспуске только с 1 октября 2021 года.

Как убирали таможню?

Еще в августе этого года "глава ДНР" Денис Пушилин заговорил о снятии границ между "республиками".

На молодежном форуме он заявил, что является сторонником отсутствия границ между Луганском и Донецком, и анонсировал, что вместе с "главой ЛНР" Леонидом Пасечником приложит максимум усилий, чтобы в ближайшее время реализовать это.

6 сентября стало известно, что в "ЛДНР" договорились о создании "единого экономического пространства", которое предусматривает единое таможенное пространство, то есть отсутствие границ.

В совместном заявлении говорилось, что "единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между Республиками".

7 сентября глава "Гостаможни ЛНР" заявил, что уже с 1 октября 2021 года таможенных постов между "ЛНР" и "ДНР" не будет. Это значит, что с 1 октября товары будут свободно перемещаться. Также не будет таможенного досмотра людей.

В "ДНР" эту информацию подтвердил "депутат народного совета" Владислав Бердичевский. Также о снятии постов пишут и "государственные" СМИ в Донецке - со ссылкой на луганских коллег.

В теории это значит и облегчение проезда для обычных людей. На границе между "республиками" находятся четыре автомобильных пункта пропуска: "Дебальцево", "Снежное", "Никишино" и "759-й км трассы М-03". Все они до 19 июня вообще были закрыты в связи с пандемией.

Теперь они работают, а с 1 октября по идее там исчезнет и таможенный досмотр. Но можно ли будет проехать без предъявления, например, паспорта - пока неизвестно.

Что это значит для Донбасса и Украины?

С одной стороны, развязка застарелой истории с таможней - это, конечно, важный символический акт под выборы в Госдуму, которые пройдут и в "республиках".

Отмена искусственных барьеров однозначно будет воспринята положительно местным населением, которому сложно пояснить, почему "ДНР" и ЛНР" несколько лет не могут договориться об открытии границ.

В той же логике Донецк и Луганск заявляют и о "едином экономическом пространстве" ради повышения уровня жизни и роста пенсий и соцвыплат (как заявляется - до уровня "гарантированно более высокого, чем в Украине") и многих других улучшений. Все это риторика, напоминающая предвыборную.

Но не только.

Если с 1 октября таможню уберут и начнут реальную экономическую интеграцию "республик", это будет означать, что Москва взялась наводить некий порядок в их внутреннем устройстве. По крайней мере, снятие таможни говорит о том, что местечковые интересы были реально отодвинуты на второй план. Чего бы, скорее всего, не случилось без влияния свыше.

Синхронизация экономик - если она реально начнется и не схлопнется после выборов - будет означать повышение общей управляемости "ДНР" и "ЛНР" со стороны Москвы, большую централизацию и внедрение каких-то более понятных правил игры, чем сейчас.

По крайней мере, в совместном заявлении Пушилина и Пасечника о таможне внезапно анонсированы и другие совместные планы - по ремонту дорог, восстановлению домов, повышению ВВП и так далее. Такие масштабные планы двум отдельным "республикам" будет практически невозможно реализовать без единого направляющего центра.

Что говорит нам о планах по интеграции "республик" - как между собой, так в перспективе и в Россию, если политически такое решение в Москве будет принято. А это может случиться при условии окончательной смерти Минского формата.