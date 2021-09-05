На 187-метровую башню без страховки поднялся француз протестуя против COVID-паспортов

После триумфального подъема экстремала арестовали за то, что он подвергал опасности жизни других людей.

60-летний француз Ален Робер, более известный как "человек-паук" из-за рискованных подъемов на высокие здания без использования страховки, был арестован через час после того, как забрался на 187-метровую башню Total Coupole в деловом районе Ла-Дефанс на окраине Парижа, сообщает издание Euronews.

Робер штурмовал эту башню 11-ый раз и таки достиг крыши. Таким способом он протестовал против COVID-паспортов. Это документ, подтверждающий, что владелец был вакцинирован, имел отрицательный результат на коронавирус или недавно выздоровел от инфекции. Он необходим для доступа в бары, рестораны, музеи и другие культурные объекты, а также на массовые мероприятия и междугородний общественный транспорт.

"Это восхождение против пропуска здоровья, который всех раздражает. Это нападение на основные свободы, этот пропуск – позор", – заявил Ален в комментарии журналистам.