Охоту на организатора концертов Басты и Моргенштерна объявил обвиняемый в убийстве Стерненко

Радикал Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве человека, внезапно отреагировал на грядущий приезд в Украину певца Басты, а также российского рэпера Моргенштерна, который объявил о своем туре по Украине в ноябре.

"В Украину снова везут Моргенштерна, фаната Путина, которому "пох@р чей Крым и что там на Донбассе" и который намекал что РФ непричастна к войне", - написал Стерненко на своей странице в соцсети.

При этом радикал проанонсировал грядущий приезд в Украину и другого рэпера - Басты (Василий Вакуленко), концерт которого запланирован в Киеве 19 декабря. А также он обратил внимание организатора концертов обоих музыкантов в Украине - руководителя Kontramarka.ua Александра Порядченко.

"Вашему вниманию малоросс, активно способствует завозу в Украину хлама оккупантов. Где там в Kontramarka.ua офис, кстати?" - написал Стерненко.