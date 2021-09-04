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События Сегодня, 19:0459
Женщинам Афганистана заниматься спортом запретили талибы

В Афганистане, где власть перешла в руки талибов, женщинам запретят заниматься спортом, это касается и спортсменок из национальных сборных.

Запрет талибы аргументируют тем, что во время занятий спорта могут открыться их лица или тела и тем, что Ислам позволяет выходить женщинам из дома только в случае необходимости, а спорт - не необходимость.

Об этом  заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик рассказал SBS News.

Он рассказал, что спортом, включая крикет, женщинам будет заниматься запрещено. Это связано с тем, что во время занятий спортом женщины могут оказаться в неподобающем согласно нормам Ислама виде и даже предстать так на фотография или видео.

Кроме того, по словам Васика, Ислам позволяет женщинам покидать дом только в случае необходимости, например за покупками. Но спорт не является необходимостью.

Решение запретить крикет для женщина ставит под угрозу проведение в Австралии матча и для мужской сборной Афганистана, но это не заставит "Талибан" поменять свое решение.

"Даже ради этого, если мы сталкиваемся с проблемами и проблемами, мы боролись за нашу религию, чтобы следовать исламу. Мы не переступим исламские ценности, даже если они будут вызывать противоположные реакции. Мы не выйдем из наших исламских правил", - заявил Васик. 

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Теги: news, новости, Украина, Афганистан, женщины, спорт, 7dniv, 7dnivinfo  
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