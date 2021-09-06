Транзит газа по "Северному потоку-2" начнется 1 октября - Bloomberg

Старт поставок газа по новой магистрали "Северный поток 2" ожидается уже с 1 октября, а через два месяца могут заработать обе нитки газопровода. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом сроки начала поступления газа через "Северный поток 2" в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ.

Как сообщалось, последняя труба морского газопровода "Северный поток 2" уложена на стройке второй нитки в понедельник, 6 сентября. Мы подробно разбирались, когда запустят "Северный поток-2" и что это значит для Украины.