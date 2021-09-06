Первые 70 миллионов выделили на Президентский университет Зеленского

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение 70 миллионов гривень для реализации идеи президента Украины Владимира Зеленского о строительстве Президентского университета будущего.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале в среду, 8 сентября.

В конце весны Владимир Зеленский рассказал о планах построить Президентский университет будущего. Планируется, что вуз будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических и биотехнологий.

При этом обучение в университете собираются сделать бесплатным, однако выпускники должны будут остаться и работать в Украине. Критерии для абитуриентов вуза будут довольно высокие. После выпуска студенты университета будут работать в госсекторе.