Китай предоставит Афганистану пакет срочной помощи на $30 миллионов

Министр иностранных дел Китая Ван И, который недавно призвал Россию вместе "перевоспитать" талибов, сообщил, что Пекин окажет срочную помощь Афганистану, территории и власть которого захвачена "Талибаном".

Так, в пакет срочной помощи будут входить лекарства, вакцины и различное продовольствие.

Об этом сообщает пресс-служба китайского МИДа.

Общая сумма экстренной помощи для Афганистана со стороны Китая составит 30 млндолларов.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна окажет Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (30 млн долларов)", - заявил Ван И во время онлайн-встречи с руководителями МИД соседних стран Афганистана.

Кроме этого, китайцы готовы помочь Афганистану реализовать проекты, которые смогут улучшить условия жизни людей, помочь восстановить Афганистан и его экономическое развитие. Однако, подобную помощь Китай готов предложить только после того, как талибы обеспечат безопасность в стране.