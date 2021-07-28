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События Сегодня, 09:4567
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович обиделся на критику своей идеи о переименовании Украины в Русь-Украину.

Об этом Арестович написал на своей странице в Facebook.

Свою публикацию он назвал коротким стихотворным эпиграфом к лёгкому, изящному и ироничному диалогу Голованова, Гордона и Арестовича.

"Мы переименовывались множество раз, только в двадцатом веке: Гетьманщина, УНР, УССР, Украина. Не считая ЗУНР, и всяких «Донецко-Криворожских республик». Что-то я не слышал рефлексии по этому поводу у великих знатоков переименований", пишет Арестович.

"...быть сначала «Украинской народной республикой», а потом «Советской социалистической республикой», а потом «независимой Украиной» и объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих «историков» нормально, а объяснить разницу между «Русь» и «Россия», между «руськими» и «россиянами» "сложно", «…мы не сможем»", возмущается советник.

"За 30 лет я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом и тупостью. Сначала они боялись "Запада", потом "совка", теперь боятся обидеть США/ЕС или раздраконить Кремль. Ни сил, ни понимания, ни размаха. Бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней. И эти люди ещё обижаются на сравнение с афганскими беженцами", - написал Арестович. 

"Вся мировая история – это нарративы храбрецов, которые творили невероятное, невыполнимое. Все, кто трусил больших решений – или в рабстве, или стёрты из истории. Подучились бы у своих врагов великим делам, пресмыкающиеся. Даже казахи придумали «казахских русских»", - считает Арестович.

Советник главы Офиса президента также удивлен, что именно переименование в Русь-Украину не могут аргументировать и объяснить современные историки.

"Между свинопасами и Святославом, я выбираю Святослава. Долбанные селюки", — резюмировал Арестович.

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