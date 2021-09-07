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События Сегодня, 09:5963
ФСБ задержала родственника первого зама главы МИД Украины

В деле о попытке диверсии на газопроводе в аннексированном Крыму (который хотели по данным ФСБ взорвать бомбой спрятанной в сыре - Ред.) появился новый неожиданный поворот.

Как оказалось, один из задержанных российскими силовиками по имени Асан Ахтемов, является родственником первого зама Дмитрия Кулебы (глава МИД Украины - Ред.) Эмине Джапаровой. 

Об этом она сама написала в сети.

"Задержанный и истязаемый Асан Ахтемов - мой родственник. Последствия российской агрессии, убеждена, коснулись жизни каждого украинца. Многие украинские семьм переживают собственную трагедию, связанную с потерей, задержанием, заключением или исчезновением близких им людей.

Задержание 3-4 сентября во временно оккупированном Крыму 5 крымских татар по сфабрикованному российским оккупантом и политически мотивированному делом о "диверсии на участке газопровода", коснулось непосредственно и моей семьи. 

Среди арестованных сейчас за решеткой находится мужчина моей троюродной сестры - Асан Ахтемов.

По сфабрикованным обвинениям, из него и его брата Азиза делают диверсанта-исполнителя преступления и открыли уголовное производство по части первой статьи 281 Уголовного кодекса РФ "Диверсия". По этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

7.09.21 - Нариман Джелялу, Асану и Азизу Ахтемовым подконтрольный российский оккупационный суд избрал меру пресечения - содержание под стражей до 4 ноября с. г.

Братья Ахтемовы подвергались страшным физическим и психологическим пыткам и давления. Классика ФСБ, через которую прошли сотни наших граждан - из них выбивали "признания". Признание в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также "показания" под политическим заказом Кремля выставить Наримана Джеляла, как организатора "диверсий".

Когда Асана заводили в зал суда, его смогли увидеть отец и невестка (в сам зал суда не пустили ни одного из родственников). Они сказали, что он очень плохо выглядел.

У государственного "адвоката" была противоположная версия - "Асан себя хорошо чувствует, только жалуется на тошноту и боль в животе", - уверяет Эмине Джапарова.

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Теги: news, новости, Украина, Крым, ФСБ, 7dniv, 7dnivinfo, попытка, диверсия  
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