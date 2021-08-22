Экс-министр экономики призвал граждан самим копить на пенсию

Бывший министр экономики, советник руководителя Офиса президента (Андрея Ермака - Ред.) Тимофей Милованов заявил, что в вопросе пенсии украинцы должны рассчитывать только на себя, а не на государство. Кроме того, он считает, что лучше уже сегодня начинать откладывать деньги на "старость".

Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Украина 24".

Он сказал, что Украине как государству надо рассчитывать только на себя и свои возможности. По мнению Милованова, так же нужно делать и каждому человеку.

При этом он добавил, что со временем пенсионная реформа таки будет внедрена в Украине. Однако, советник Ермака добавил, что из-за демографической проблемы этого не будет сделано за год или два, на это уйдут многие годы.

"Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы по 3-5%", - сказал Милованов.