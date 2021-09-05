Масштабный митинг сторонников ОПЗЖ проходит под Радой

В четверг, 9 сентября, в Киеве под зданием Верховной Рады Украины начался большой митинг сторонников политсилы "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Несколько тысяч человек вышли на протест. Основные лозунги, которые они скандируют:

"За право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти",

"За право на выборы в Донецкой и Луганской областей",

"За мир",

"За нормальные тарифы",

"За честные суды".

Начался митинг в 11:00. Организаторы анонсируют более шести тысяч участников акции.