Получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре анонсировал Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового Комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября.

Об этом нардеп сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, где в четверг, 9 сентября, проходит очередное пленарное заседание парламента, как передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

По его словам, транш будет привязан в том числе и к принятию законопроекта о государственном бюджете в первом чтении.

"У МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы мы получили транш. Все, что необходимо сделать от нас (внесение изменений в закон о НАБУ, законопроект о внесении изменений по НБУ и проект бюджета на 2022 год) нужно выполнить", - сказал Гетманцев.