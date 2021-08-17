В Киеве на месте будущего памятника Ивану Франко установили памятный камень

В Киеве в четверг, 9 сентября, открыли камень, на месте которого впоследствии возведут скульптурную композицию, посвященную Ивану Франко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Памятник установили на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому. На открытии также присутствовал мэр столицы Виталий Кличко.

"Буквально несколько недель не дожил Роланд Тарасович Франко (внук Ивана Франко - Ред.) до события, о котором так мечтал: установки камня на месте, где впоследствии возведут скульптурную композицию великому украинцу Ивану Франко", - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева также рассказал, что был знаком с внуком Франко, который был очень добрым и мудрым человеком.

"Мы были знакомы с Роландом Тарасовичем лично. Также, во время парламентской кампании 2012 года, он был активным членом "УДАРа", всегда поддерживал общественные и культурные мероприятия партии. Всегда радостно общался с молодежью. Был очень добрым, искренним и мудрым человеком", - заявил Кличко.