Памятник борщу решили установить в Киеве

В Киеве собираются установить памятник украинскому борщу и таким образом популяризировать гастрономический туризм.

Увековечить национальное блюдо предложил шеф-повар Евгений Клопотенко, который разработал принципиально новое школьное меню из более чем сотни блюд, сообщается на сайте КГГА.

Клопотенко посетовал, что в Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и при этом отсутствует наполненный содержанием памятник борщу. Шеф-повара услышали в КГГА. По словам заммэра Киева Владимира Бондаренко, городская власть поддерживает общественные инициативы по популяризации украинской кухни в мире.

"Необходимо ценить нашу идентичность и демонстрировать миру украинские культурные достояния. Сейчас город предлагает киевлянам определить наиболее удачную локацию для размещения скульптуры. Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда", - заявил Бондаренко.

Киевлянам предложили выбрать место для установки скульптуры. Позже собираются провести открытый конкурс среди скульпторов на лучшую идею памятника борщу.