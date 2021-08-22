Феминисткой впервые себя назвала Ангела Меркель

67-летняя канцлер Германии Ангела Меркель, которая готовится уйти в отставку со своего поста, заявила, что является феминисткой.

Цитирует Ангелу Меркель ежедневная газета региона Берлин-Бранденбург "Berliner Zeitung" ("Берлинер цайтунг").

В издании напомнили, что на женском саммите "двадцатки" в 2017 году Меркель спросили, считает ли она себя феминисткой. В ответ она сказал, что не обязательно хотела бы украшать себя этим титулом. Остальные женщины, в том числе дочь бывшего президента Дональда Трампа Иванка и голландская королева Максима, назвали себя феминистками.

В этот раз, когда время ее канцлерства подходит к концу, Ангела Меркель заняла четкую позицию в этом вопросе.

Канцлер Германии заявила, что может уверенно назвать себя феминисткой, если речь идет о том, что мужчины и женщины равны в смысле участия в жизни общества.

"В этом смысле сегодня я могу сказать утвердительно: значит, я феминистка. Тогда (на саммите в 2017 году - Ред.) я немного стеснялась этого на сцене. Сегодня, обдумав, я могу сказать: да, мы все должны быть феминистками", - сказала Ангела Меркель.