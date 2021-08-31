 

Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле

События Сегодня, 20:2959
Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле

В четверг, 9 сентября, в Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

"Уважаемый Александр Григорьевич... я попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин.

В повестке переговоров государственных лидеров - влияние последних событий в Афганистане на Центральную Азию и ряд других вопросов. При этом подписывать документы по интеграции экономики Беларуси и России стороны не планируют. По итогам переговоров президенты дадут пресс-конференцию.

Несмотря на то, что подписание документов 9 сентября не планируется, посол Беларуси в Москве Владимир Семашко считает, что программы интеграции РФ и Белоруссии могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства 10 сентября в Минске, после переговоров. Об этом пишет "РИА Новости". 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo, Путин, встреча  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

С Путиным на полях Генассамблеи ООН может пересечься Зеленский
С Путиным на полях Генассамблеи ООН может пересечься Зеленский
Сегодня, 10:38
Интеграцию государств обсудят на следующей неделе Путин и Лукашенко
Интеграцию государств обсудят на следующей неделе Путин и Лукашенко
31-авг-2021, 16:40
Встреча Зеленского и Меркель началась в Киеве
Встреча Зеленского и Меркель началась в Киеве
22-авг-2021, 14:40
Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его посадить в СИЗО
Лукашенко назвал Гордона мерзавцем и предложил его посадить в СИЗО
9-авг-2021, 21:49
Лукашенко усиливает охрану границы
Лукашенко усиливает охрану границы
5-авг-2021, 13:52

Последние новости

20:29
События
Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле
20:28
События
Компенсации у России за нашествие медуз на украинские курорты хочет требовать глава Запорожской ОГА
20:26
Политика
На митинге ОПЗЖ потребовали от власти выполнить Минские соглашения и прекратить репрессии против СМИ
17:49
Политика
Как Офис президента хочет урезать полномочия мэра Киева
17:47
События
Феминисткой впервые себя назвала Ангела Меркель
17:44
События
Памятник борщу решили установить в Киеве
14:27
Политика
Кто такая новый куратор США по Украине Данниган и что значит ее назначение
14:26
Политика
Тищенко рассказал, зачем устроил в Раде потасовку с Леросом
14:25
События
В Киеве на месте будущего памятника Ивану Франко установили памятный камень
14:23
Политика
Кличко прокомментировал слухи о своей отставке
14:22
Политика
Драка в Раде. Тищенко силой оттащил Лероса от трибуны из-за его рассказа о "вагнеровцах"
14:21
События
Получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре анонсировал Гетманцев
14:18
События
Масштабный митинг сторонников ОПЗЖ проходит под Радой
12:41
События
В российском модуле "Звезда" на МКС сработала пожарная сигнализация
12:38
Политика
За "Слугу народа" Клочко, чья мама купила дом, авто и участок за 14,5 миллионов заступился Разумков
10:41
События
Экс-министр экономики призвал граждан самим копить на пенсию
10:38
Политика
С Путиным на полях Генассамблеи ООН может пересечься Зеленский
09:59
События
ФСБ задержала родственника первого зама главы МИД Украины
09:47
События
Транзит газа через территорию Украины после 2024 года обсудили Россия и Германия
09:45
События
Арестович обиделся на критику идеи переименования Украины в Русь-Украину

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 сентября 20211499
Какой карантин введут в Украине с 13 сентября1297
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 сентября 20211188
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 сентября 2021852
Зачем "ДНР" и "ЛНР" отменили таможню и будут ли они объединяться747
Оператор украинской ГТС заявил о "грубом намеке" россиян по поводу "Северного потока-2"671
CNN показал сюжет о "вагнеровцах". Украина получала деньги и помощь от ЦРУ США404

Досуг

Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Бесплатные и платные антивирусы: обзор 2021 года
Уже много статей написано о сравнении плтных антивирусных программах 2021 года. Сегодня же пора поговорить о таком явлении как бесплатное антивирусное ПО.
Сегодня, 20:5954
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Компьютерная анестезия при удалении зуба: преимущества методики
Чаще все именно страх перед болью заставляет человека все время откладывать поход к стоматологу, хотя современная стоматология использует целый ряд разнообразных методик и технологий, позволяющих осуществлять лечение, операции и прочие манипуляции в ротовой полости без болевых ощущений и прочего
Сегодня, 14:0997
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Потрясающий успех украинского блогера Дмитрия Денисюка
Двадцать первый век считается эрой цифровых технологий. В современном мире активно развиваются социальные сети. Многие пользователи научились монетизировать свои хобби.
Вчера, 14:08223
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Пластиковыми окнами остекляют постройки и жилые помещения в процессе реконструкции или ремонта. Превосходство пластиковых окон над другими видами окон заключается в том, что окна пластиковые имеют многофункциональную конструкцию и высокий уровень термоизоляции.
7-сен-2021, 15:10161
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Фотоелектричні панелі — факти та міфи
Навколо сонячних панелей снують безліч цікавих фактів і міфів. Технологічні досягнення на ринку дали змогу розв’язати найнагальніші проблеми, що стояли перед цією технологією. Тому варто подивитися, як виглядає галузь сьогодні та що вона може нам запропонувати.
6-сен-2021, 23:12218
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Автостекла: что следует знать о правильной замене?
Замена лобового стекла в автомобиле кажется сложной задачей. Для любителя это может оказаться непосильным делом, поскольку требует использования профессиональных инструментов и правильной техники, наработанной за годы опыта.
6-сен-2021, 22:36258

События

Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле
Встреча Путина и Лукашенко началась в Кремле
В четверг, 9 сентября, в Кремле проходит встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Сегодня, 20:2960
Компенсации у России за нашествие медуз на украинские курорты хочет требовать глава Запорожской ОГА
Компенсации у России за нашествие медуз на украинские курорты хочет требовать глава Запорожской ОГА
Глава Запорожской государственной областной администрации Александр Старух связал нашествие медуз в этом году со строительством Керченского моста Россией.
Сегодня, 20:2857
Феминисткой впервые себя назвала Ангела Меркель
Феминисткой впервые себя назвала Ангела Меркель
67-летняя канцлер Германии Ангела Меркель, которая готовится уйти в отставку со своего поста, заявила, что является феминисткой.
Сегодня, 17:4768
Памятник борщу решили установить в Киеве
Памятник борщу решили установить в Киеве
В Киеве собираются установить памятник украинскому борщу и таким образом популяризировать гастрономический туризм.
Сегодня, 17:4467
В Киеве на месте будущего памятника Ивану Франко установили памятный камень
В Киеве на месте будущего памятника Ивану Франко установили памятный камень
В Киеве в четверг, 9 сентября, открыли камень, на месте которого впоследствии возведут скульптурную композицию, посвященную Ивану Франко.
Сегодня, 14:2599
Получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре анонсировал Гетманцев
Получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре анонсировал Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа", глава финансового Комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября.  
Сегодня, 14:2199
7 Днів