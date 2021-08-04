Что делать, когда защитная маска создает проблемы на карантине объяснили медики

Маска, которая защищает нас в пандемию, может оказаться вредной для обладателей чувствительной кожи и привести к маскне - высыпанию, вызванному долгосрочным ношением маски или респиратора.

Об этом украинцев предупредили в Минздраве.

Пот и влага, которые образуются под маской, оседают на коже, закупоривая поры. С каждым выдохом влажность под маской увеличивается, создавая эффект парника. Повышенная влажность влияет на pH кожи, а это может привести к более активному размножению бактерий и способствовать появлению воспаления. Обычно воспаление появляются в области подбородка, носа и щек. Об этом рассказал заведующий кафедрой дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, заслуженный врач Украины Александр Литус.

Как ухаживать за кожей лица

Когда вы снимаете маску, необходимо умыть лицо теплой водой. Новую маску следует надевать только на сухое лицо - убедитесь, что кожа лица высохла после умывания.

Не забывайте своевременно их менять. Одну маску не носите более 3-4 часа.

Перед тем, как надеть маску и после ее снятия умойтесь и очистите кожу. Желательно сделать небольшой перерыв перед надеванием новой маски, дать коже "подышать". Но делать это надо при условии нахождения в безопасной среде, не "отдыхайте от маски" в людном месте.

Чтобы предотвратить трение, желательно использовать увлажняющий крем и лосьоны, которые смягчают кожу (эмоленты).

В жаркий период можно использовать солнцезащитные кремы, которые содержат цинк или титан - они будут выступать в качестве барьера от любого трения и раздражения.

Периодическое умывание лица шампунем от перхоти, содержащим кетоконазол или сульфид селена, также успокаивает кожу и помогает удалить излишки дрожжевого грибка, особенно вокруг рта и в носощечной складке.

К вечернему уходу за кожей можно добавить средства, в состав которых входят такие активные вещества, как салициловая кислота и другие альфагидроксикислоты (для отшелушивания омертвевших участков кожи), а также бензоилпероксид, масло чайного дерева или экстракт ромашки (противовоспалительное и успокаивающее действие). Такие гели, тоники и пенки легко найти в линейках для проблемной кожи.

Во время нанесения следует быть осторожными, особенно, если ваша кожа значительно раздражена. В таком случае выбирайте сниженный уровень концентрации, или временно перейдите на деликатные, успокаивающие и увлажняющие средства. Эксфолианты желательно использовать не очень часто: 2-3 раза в неделю.

Во время нанесения следует быть осторожными, особенно, если ваша кожа значительно раздражена. В таком случае выбирайте сниженный уровень концентрации, или временно перейдите на деликатные, успокаивающие и увлажняющие средства. Эксфолианты желательно использовать не очень часто: 2-3 раза в неделю. На воспаленные элементы можно применять средства я точечного нанесения - гидрогелевые патчи, мази и лосьоны.

Какие симптомы сигнализируют, что пора обращаться к специалисту-дерматологу



Появление выраженного воспаления, отека являются признаками периорального дерматита. Это свидетельствует о том, что присоединилась вторичная инфекция. Также в теплой и влажной среде под маской часто создаются благоприятные условия для развития кандидозной грибковой микрофлоры.

Во всех этих случаях обычные косметические средства по уходу за кожей уже не помогут справиться с проблемой. Попытки самолечения часто приводят к необдуманному использованию гормональных препаратов, которые даже при местном применении могут приводить к дальнейшему ухудшению ситуации и возникновению новых осложнений. Поэтому, в таких случаях необходимо обратиться к врачу и использовать лечебные средства для местного применения только по назначению.