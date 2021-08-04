Что делать, когда защитная маска создает проблемы на карантине объяснили медики

Маска, которая защищает нас в пандемию, может оказаться вредной для обладателей чувствительной кожи и привести к маскне - высыпанию, вызванному долгосрочным ношением маски или респиратора.
Об этом украинцев предупредили в Минздраве.
Пот и влага, которые образуются под маской, оседают на коже, закупоривая поры. С каждым выдохом влажность под маской увеличивается, создавая эффект парника. Повышенная влажность влияет на pH кожи, а это может привести к более активному размножению бактерий и способствовать появлению воспаления. Обычно воспаление появляются в области подбородка, носа и щек. Об этом рассказал заведующий кафедрой дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, заслуженный врач Украины Александр Литус.
Как ухаживать за кожей лица
- Когда вы снимаете маску, необходимо умыть лицо теплой водой. Новую маску следует надевать только на сухое лицо - убедитесь, что кожа лица высохла после умывания.
- Не забывайте своевременно их менять. Одну маску не носите более 3-4 часа.
- Перед тем, как надеть маску и после ее снятия умойтесь и очистите кожу. Желательно сделать небольшой перерыв перед надеванием новой маски, дать коже "подышать". Но делать это надо при условии нахождения в безопасной среде, не "отдыхайте от маски" в людном месте.
- Чтобы предотвратить трение, желательно использовать увлажняющий крем и лосьоны, которые смягчают кожу (эмоленты).
- В жаркий период можно использовать солнцезащитные кремы, которые содержат цинк или титан - они будут выступать в качестве барьера от любого трения и раздражения.
- Периодическое умывание лица шампунем от перхоти, содержащим кетоконазол или сульфид селена, также успокаивает кожу и помогает удалить излишки дрожжевого грибка, особенно вокруг рта и в носощечной складке.
- К вечернему уходу за кожей можно добавить средства, в состав которых входят такие активные вещества, как салициловая кислота и другие альфагидроксикислоты (для отшелушивания омертвевших участков кожи), а также бензоилпероксид, масло чайного дерева или экстракт ромашки (противовоспалительное и успокаивающее действие). Такие гели, тоники и пенки легко найти в линейках для проблемной кожи.
Во время нанесения следует быть осторожными, особенно, если ваша кожа значительно раздражена. В таком случае выбирайте сниженный уровень концентрации, или временно перейдите на деликатные, успокаивающие и увлажняющие средства. Эксфолианты желательно использовать не очень часто: 2-3 раза в неделю.
- На воспаленные элементы можно применять средства я точечного нанесения - гидрогелевые патчи, мази и лосьоны.
Какие симптомы сигнализируют, что пора обращаться к специалисту-дерматологу
Появление выраженного воспаления, отека являются признаками периорального дерматита. Это свидетельствует о том, что присоединилась вторичная инфекция. Также в теплой и влажной среде под маской часто создаются благоприятные условия для развития кандидозной грибковой микрофлоры.
Во всех этих случаях обычные косметические средства по уходу за кожей уже не помогут справиться с проблемой. Попытки самолечения часто приводят к необдуманному использованию гормональных препаратов, которые даже при местном применении могут приводить к дальнейшему ухудшению ситуации и возникновению новых осложнений. Поэтому, в таких случаях необходимо обратиться к врачу и использовать лечебные средства для местного применения только по назначению.