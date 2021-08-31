Изъять из продажи энергетик Hell обязали в Киеве

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области потребовала изъять из продажи энергетический напиток Hell.

В нем нашли несанкционированное вещество.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в службе, информация о выявлении в сырье напитка несанкционированного вещества оксида этилена поступила 3 сентября из Системы быстрого реагирования на пищевые продукты и корма (RASFF). Это сырье использовали при изготовлении напитка Hell Focus STR 250C венгерского производителя Hell Energy Magyaroszag Kft, который был экспортирован в Украину.

Госпотребслужба предупредила операторов рынка об обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 закона о требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов, немедленно изъять энергетик из обращения.

Окись этилена - органическое химическое вещество. Бесцветный газ с характерным сладковатым запахом. Смесь паров вещества с воздухом является чрезвычайно огне- и взрывоопасной. Окись этилена обладает дезинфицирующими свойствами, то есть, является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов даже в газообразном виде, что используется для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцев. Медленно действующий сильный яд для теплокровных животных и человека, проявляя канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие.

Оксид этилена денатурирует белки живых существ и меняет молекулярную структуру микроорганизмов (убивает микроорганизмы). Это позволяет эффективно использовать оксид этилена при стерилизации. При вдыхании возникает острое отравление, результатом которого становится тошнота, рвота, неврологические заболевания, бронхит и т.д. Контакт с кожей или слизистой оболочкой глаз вызывает раздражение глаз и кожи.