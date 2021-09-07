Законность выписанных владельцам авто штрафов по данным видеофиксации рассматривают в Конституционном суде

Большая палата Конституционного суда 9 сентября выясняла, законно ли брать штраф за нарушение, зафиксированное дорожной камерой, с владельца автомобиля.

Ведь за рулем не обязательно всегда находится именно он, поэтому истцы по делу предлагают наказывать гривней непосредственных нарушителей.

Подробности разбирательства изложены в Фейсбуке КСУ.

Заседание включало открытую и закрытую части.

На открытой части пленарного заседания суд изучал дело по объединенными конституционным жалобам Алены Забары и Гагика Мартиросяна относительно соответствия Конституции положений части первой статьи 142 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также Надежды Копыловой - о соответствии Конституции положений части первой статьи 142 и части пятой статьи 2791 того же Кодекса.

Авторы ходатайства просили КСУ проверить на соответствие Конституции предписаний Кодекса, предусматривающих:

административную ответственность за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, которую несет физическое лицо или руководитель юридического лица, на которых зарегистрировано транспортное средство;

постановление о наложении административного взыскания за нарушение ПДД, зафиксированное в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), без участия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Заявители утверждают, что оспариваемые положения Кодекса не соответствуют ряду норм Конституции, поскольку предусматривают возможность привлечения к административной ответственности человека, на которого зарегистрирован автомобиль, даже если он не совершал правонарушения.

Суд заслушал объяснения участников конституционного производства: Забару, адвоката Артура Мартиросяна, постоянного представителя Верховной Рады в КСУ Ольгу Совгир и представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

Суд исследовал материалы дела на открытой части пленарного заседания, после чего перешел к закрытой части для принятия решения.

О том, к какому вердикту он пришел, не сообщается.