Как отец всадил в него девять пуль из револьвера рассказал сын актера Владимира Конкина

В семье известного советского киноартиста Владимира Конкина (известен по таким фильмам как "Место встречи изменить нельзя", "Как закалялась сталь", "Аты-баты шли солдаты и др. - Ред.) серьезные проблемы. У кинозвезды не ладятся отношения с родными детьми.

Так, сын знаменитого актера, Ярослав рассказал чудовищную историю, как отец девять раз выстрелил в него из пистолета.

Об этом Конкин-младший рассказал в эфире телешоу "Пусть говорят", как передает агентство РИА "Новости".

Конфликт, который едва не привел к смерти Ярослава произошел в России несколько лет назад.

"Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудо, что он меня не застрелил, чудом я выжил, но он попал мне в лицо", - уверяет сын советской звезды экрана.

Затем якобы Конкин-старший, объяснил свою стрельбу тем, что не узнал сына и принял его за банального вора.