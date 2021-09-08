Свою версию переговоров Си Цзиньпина с Байденом опубликовал Пекин

Утром в пятницу, 10 сентября председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.

Ранее в Белом доме уже обнародовали свою версию результатов беседы, теперь о звонке рассказывает Министерство иностранных дел Китая.

Сообщение по итогам телефонного разговора двух лидеров опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Поднебесной.

В частности, беседу Си Цзиньпина с Джо Байденом в Пекине назвали "откровенной, всесторонней и обширной".

Си Цзиньпин в ходе разговора выразил соболезнования Байдену и американскому народу в связи с жертвами и материальным ущербом, причиненными ураганом Ида во многих частях США.

Обе стороны согласились, что углубленное общение между лидерами Китая и США по китайско-американским отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений.

Стороны, по информации МИД КНР, договорились поддерживать и в будущем регулярные контакты.

Си Цзиньпин изложил позицию Китая по изменению климата и другим вопросам, подчеркнув приверженность Китая экологическому приоритету, пути зеленого и низкоуглеродного развития планеты.

В то же время китайский лидер добавил, что в течение определенного периода времени политика, проводимая США в отношении Китая, вызывала серьезные трудности в отношения между странами.

Китайский лидер также говорил о том, смогут ли Китай и США наладить отношения друг с другом. По его словам, от этого "зависит будущая судьба мира".