Свою версию переговоров Си Цзиньпина с Байденом опубликовал Пекин

Утром в пятницу, 10 сентября председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.
Ранее в Белом доме уже обнародовали свою версию результатов беседы, теперь о звонке рассказывает Министерство иностранных дел Китая.
Сообщение по итогам телефонного разговора двух лидеров опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Поднебесной.
В частности, беседу Си Цзиньпина с Джо Байденом в Пекине назвали "откровенной, всесторонней и обширной".
Си Цзиньпин в ходе разговора выразил соболезнования Байдену и американскому народу в связи с жертвами и материальным ущербом, причиненными ураганом Ида во многих частях США.
Обе стороны согласились, что углубленное общение между лидерами Китая и США по китайско-американским отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений.
Стороны, по информации МИД КНР, договорились поддерживать и в будущем регулярные контакты.
Си Цзиньпин изложил позицию Китая по изменению климата и другим вопросам, подчеркнув приверженность Китая экологическому приоритету, пути зеленого и низкоуглеродного развития планеты.
В то же время китайский лидер добавил, что в течение определенного периода времени политика, проводимая США в отношении Китая, вызывала серьезные трудности в отношения между странами.
Китайский лидер также говорил о том, смогут ли Китай и США наладить отношения друг с другом. По его словам, от этого "зависит будущая судьба мира".