Смысл в разговоре Зеленского с Путиным увидел Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что встреча и разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина имеет смысл.

По словам главы МИД, для организации переговоров необходимо прилагать усилия.

Об этом сказал 9 сентября в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Однозначно стоит разговаривать", - заявил чиновник.

Он ожидает, что "это должен быть сложный разговор", но полагает, что "к нему нужно идти".

Буквально на днях Кулеба заверил, что украинская сторона готова ко встрече с Путиным и "не прячется от такой встречи". Но при этом пожаловался: мол, у Киева создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать переговоров на высшем уровне.