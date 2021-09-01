Добывать газ на западе Украины хочет Польша

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль обсудил со своим польским коллегой Матеушем Моравецким двустороннее сотрудничество.

В свою очередь премьер-министр Польши заявил, что его страна может начать добывать природный газ в западных регионах Украины.

Об этом заявлении польского премьера передает портал Polsat News.

По данным издания, важным вопросом, который обсуждали премьер-министры, было экономическое сотрудничество. В частности, отмечается, что в прошлом году Польша стала третьим торговым партнером Украины, и объем польских инвестиций в Украину увеличивается.

"Сотрудничество наших компаний, таких как Orlen и PGNiG, - хорошее направление развития", - сказал премьер-министр Польши.

Также польский премьер заявил, что Польша может начать добывать природный газ в Западной Украине. Моравецкий считает, что таким образом можно помочь Украине "повысить энергетическую независимость от России".