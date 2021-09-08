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События Сегодня, 17:4358
Перевод Украины в "желтую" зону отложил Минздрав

Переход страны в "желтую" зону, который ранее анонсировался на 13 сентября, похоже, сдвигается по времени.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что на этой неделе происходит согласование всех нюансов с центральными органами власти и Минюстом, затем изменения пройдут рассмотрение правительством, и лишь через 7 дней после внеочередного заседания Кабмина начнет действовать карантин.

"Принято решение, что желтый уровень эпидемической опасности мы введем после того, как предложенные Минздравом изменения будут одобрены на правительстве. Сейчас, за эту неделю, мы прошли согласование со всеми центральными органами исполнительной власти и отрабатываем юридические правки с Минюстом. Как только будет их вывод, мы будем просить премьер-министра созвать внеочередной Кабинет Министров, где рассмотрим вопрос о внесении изменений в постановление об адаптивном карантин. После этого она вступит в силу через 7 дней, как его одобрит правительство. после этого будут все основания национальной комиссии ТЭБ и НС собраться и объявить на территории Украины желтый уровень. А красный уровень будет устанавливаться для конкретных областей ", - сказал Ляшко.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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