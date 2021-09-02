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События Сегодня, 17:4572
Как с 5 августа банковские счета и транзакции украинцев стали прозрачными для силовиков

В Украине банковская тайна стала не такой уж тайной.

Правоохранители и налоговики могли и ранее получать доступ к информации о счетах компаний или ФОПов, но с условиями (скажем, по решению суда или в рамках расследования уголовных дел). 

Но теперь все намного проще. 5 августа вступили в силу поправки к закону "О банках и банковской деятельности", согласно которым финучреждения обязаны предоставлять данные по запросу правоохранителей или других госстуктур уже в отношении всех физлиц.

"Сегодня любой хлыщ с удостоверением имеет возможность навести справочки о каждом из нас. А вдруг там что-нибудь интересное обнаружится. Скорей расставайтесь с иллюзиями, друзья мои! Информация о ваших счетах и транзакциях уже сейчас является достоянием не только правоохранительной системы, но и широкой общественности. Учтите, что ни один украинский банк вашу тайну хранить не будет и так формируйте движение по счетам, будто за ними наблюдает вся Украина, включая любимого налоговика, склочную соседку и постаревших одноклассников", - написал на в своем Telegram глава адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

По словам главы адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, раскрытие банковской тайны в отношении физлиц - это серьезный шаг на пути тотального контроля расходов и доходов украинцев, о внедрении которого власти уже открыто заявили.

"Налоговики могут без проблем получать доступ к счетам граждан, и если возникнет подозрение, что имеющихся на них средств не уплачены налоги, потребовать разъяснений. К счастью, пока фискальная служба не имеет прямой возможности тут же выставить вам счета по налогам, но она может начать разбирательства, инициировать судебные иски, то есть, это реальный инструмент для травли граждан. А с учетом того, как у нас хранится информация, думаю, уже вскоре, данные о счетах украинцев можно будет просто купить", - говорит Кравец.

Разбирались, что значат новые требования по банкам и как далеко может зайти "раскрытие банковской тайны".

"Тайное сделалось явным"

Стоит отметить, что наступление на банковскую тайну в Украине, как и во всем мире, идет уже давно. Наша страна присоединилась к требованиям FATF, что подразумевает обмен налоговыми данными, информацией по "подозрительным" счетам и транзакциям.

Также банки обязаны раскрывать данные по счетам юридических лиц и физлиц-предпринимателей. В статье 62 закона "О банках и банковской деятельности" содержится перечень случаев, когда банковская тайна перестает быть тайной. Это, к примеру, запросы органов прокуратуры, СБУ, Госбюро расследований, Нацполиции, НАПК, Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными коррупционным путем, судов и пр. 

По таким запросам банки должны предоставлять данные по счетам своих клиентов, операциям по ним, остатку средств и т.д.

Также, начиная с февраля этого года доступ к банковским счетам украинцев получили государственные исполнители. По их запросу банки должны предоставлять информацию по должникам. Это требование НБУ внес в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны от 2006 года.

Как уточнил тогда заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, это нужно для  упрощения и ускорения работы государственных исполнителей и позволит оперативно обрабатывать информацию о должниках.

Но хотя бы "остатки" банковской тайны в Украине до недавних пор все же сохранялись.

"Те же правоохранители должны были доказать субъектность своих требований. То есть, к примеру, ГБР могло запрашивать данные в отношении госчиновников или их родни, но не могли требовать раскрытия банковской тайны, скажем, по любому гражданину", - говорит Кравец.

Но теперь в перечне лиц, по которым банки обязаны предоставлять персональную информацию появились также физлица.

"Ранее эта опция (доступ к информации о счетах и транзакциях - Ред.) была доступна правоохранителям лишь в отношении юридических лиц, физлиц-предпринимателей. А вот данными обыкновенных физлиц банки делиться отказывались. даже о том, располагает ли человек счетом в конкретном банке, молчали в тряпочку. В связи с этим у правоохранителей то и дело возникали проблемы. Чтобы получить временный доступ, нужно было доказать суду, что имущество или информация находятся именно в том месте, из которого следователь желает их истребовать", - пишет Максим Могильницкий.

Но в статью 62 закона "О банках и банковской деятельности" внесли изменения в части информации, которую может получать Нацполиция, СБУ, ГБР, НАБУ и другие. Если ранее там фигурировали юридические лица и физлица-предприниматели, то теперь же добавлены просто "физические лица", то есть, все граждане, - пояснил адвокат ЮФ "Ильяшев и партнеры" Александр Камша.

Эти изменения вступили в силу 5 августа 2021 года. "С тех пор любому следователю любого правоохранительного органа доступна информация обо всех счетах и транзакциях любых физических лиц", - отмечает Могильницкий. Он также добавил: "Предлагаю законодателю отбросить кривляний и официально переименовать банковскую тайну и банковскую информацию. Потому что 5 августа 2021 года все тайное сделалось явным".

"Налоги не начислят, но жизнь испортят"

По словам Кравца, теперь представители правоохранительных органов или налоговой службы могут по запросу получить информацию о банковских счетах и транзакциях по ним в отношении конкретных граждан. И банки такую информацию должны будут предоставлять.

"Украина в этом плане даже опередила развитые страны. Там все же сохраняется контроль суда за раскрытием банковской тайны, а вот у нас банки почему-то решили сделать полностью "прозрачными", - добавил Кравец.

Тут стоит отметить, что "слив" некоторыми банками данных по клиентам в ту же налоговую шел и ранее, но он был "по договоренности" и не массовый, и, понятное дело, открыто не афишировался.

Теперь же банковская тайна в Украине, получается, фактически не действует.

Впрочем, как говорит банковский юрист Александр Ярецкий, так говорить все же нельзя. "Просто случаев, когда она раскрывается, становится все больше", - уточнил Ярецкий.

Понятно, далеко не все украинцы попадают в поле зрения правоохранителей. Для них главное - не привлекать лишнего внимания налоговиков. Ведь многие получают зарплаты в конвертах и разного рода перечисления, с которых далеко не всегда уплачены налоги. И получать от фискалов уведомление с просьбой заплатить НДФЛ в размере 18% от суммы люди явно не хотят.  

В этом плане пока волноваться не о чем, - успокоил Ярецкий. По его словам, налоговики не могут, получив данные из банка, доначислить украинцам налоги за зарплаты в конвертах и другие "подозрительные" зачисления средств. "В п.п. 4 статьи 62 закона о банках указано, что фискальная служба может получить данные только в части наличия счетов, FATF и других международных договоров и в части соблюдения законодательства по внешнеэкономической деятельности", - уточнил он.

Но, как говорит Кравец, налоговики могут, используя банковские данные, запросить у граждан пояснения - уплачены ли налоги.

"Для этого могут дергать не только самого владельца счета, но и тех, кто, скажем, перечислял ему средства, готовить судебные иски по доначислению налогов. Насколько это может стать эффективным методом выбивания налогов - вопрос отдельный. Но вот испортить человеку жизнь и затравить его вполне могут. Чем не метод для "укрощения" "неправильных" украинцев. Пока эта норма как-то проходит мимо общественности. Впрочем, как только появятся прецеденты, люди станут максимально перестраховываться - отказываться от банковских карт, в том числе, зарплатных, при любой возможности уходить в кэш и т.д", - считает Кравец.

Еще один риск, по его словам, состоит в том, что банковская информация может стать общедоступной.

"Судя по тому, как у нас защищают персональные данные, как открыто продаются базы, в том числе, из госреестров, не удивлюсь, если и данные по счетам украинцам вскоре можно будет купить на Петровке", — иронизирует Кравец.

"Упрощение доступа к банковской информации идет в рамках FATF. И закручивание гаек продолжится. В частности, уже сейчас идут ужесточение по финмониторнгу. Попробуйте положить в банк сумму больше 400 тысяч гривен. Вам эти деньги заблокируют, пока полностью их не проверят и не уточнят источники происхождения. Причем, аргумент "бабушка накопила и подарила" уже не работает. И тенденции ужесточения контроля за деньгами украинцев будут только нарастать", — подытожил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"С 2022 года Украина планирует наладить международный обмен налоговой информацией, в том числе, в части банковских счетов и операций. Понятно, что для этого необходим, как минимум, доступ к таким данным", - добавил Ярецкий.

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Теги: news, новости, Украина, банковские, счета, 7dniv, 7dnivinfo  
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